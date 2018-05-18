Я веб-дизайнер. Главное для меня - сосредоточиться на типографике и контенте. Я воплощаю идеи в уникальные концепции, которые соответствуют целям и аудитории проекта. Работаю, используя Adobe Photoshop, Illustrator и Sketch, слежу за последними тенденциями, чтобы работа была современной и актуальной. До начала проекта я внимательно изучаю задачу и стараюсь поддерживать баланс между функциональностью и эстетичностью в работе. Также я профессионально занимаюсь фотосъемкой и могу сделать хорошие фотографии для вашего сайта. Владею английским на уровне Intermediate, мне интересно участие в международных проектах.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
7 лет назад
Все отлично, коммуникабельна, старалась, все правки внесла, вышел в итоге очень неплохой макет, спасибо.
Ответный отзыв
Грамотно поставленное ТЗ, оплата в срок, Александр всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Дизайн сайтов
2 отзыва
$4/час
от $32от 8 часов
нет рейтинга