Я веб-дизайнер. Главное для меня - сосредоточиться на типографике и контенте. Я воплощаю идеи в уникальные концепции, которые соответствуют целям и аудитории проекта. Работаю, используя Adobe Photoshop, Illustrator и Sketch, слежу за последними тенденциями, чтобы работа была современной и актуальной. До начала проекта я внимательно изучаю задачу и стараюсь поддерживать баланс между функциональностью и эстетичностью в работе. Также я профессионально занимаюсь фотосъемкой и могу сделать хорошие фотографии для вашего сайта. Владею английским на уровне Intermediate, мне интересно участие в международных проектах.