emberland

Алексей Зайцев emberland

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайн, фирменный стиль, логотипы

Алексей Зайцев - графический дизайнер и иллюстратор. Специализируется на создании полиграфической продукции, визуального контента социальных сетей, фирменного стиля, логотипов, иллюстрации и технического дизайна. Опыт работы 10 лет.

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Отзывы заказчиков
tataRen
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Перерисовать картинки
Отличные картинки, очень доволен. Как раз то, что хотел. Благодарю!
Надежный заказчик. Четко поставлена задача, своевременная оплата. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
#229
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#395