Графический дизайн, фирменный стиль, логотипы
Алексей Зайцев - графический дизайнер и иллюстратор. Специализируется на создании полиграфической продукции, визуального контента социальных сетей, фирменного стиля, логотипов, иллюстрации и технического дизайна. Опыт работы 10 лет.
Портфолио
- Oleksiy Zaitsev226 просмотров
- Перекотиполе185 просмотров
- Діалоги з друзями233 просмотра
- Академия Краудфандинга204 просмотра
- Animal Ads Day237 просмотров
- Molodiya Festival 2016199 просмотров
- Unit city154 просмотра
- Animal Ads Day219 просмотров
- Плакат159 просмотров
- Інститут Філології166 просмотров
- Java developer173 просмотра
- Oleksiy Zaitsev201 просмотр
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
11 лет назад
Отличные картинки, очень доволен. Как раз то, что хотел. Благодарю!
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Четко поставлена задача, своевременная оплата. Рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
#229
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $30от 1 дня
#395