Услуги переводчика/копирайтер

Грамотний та відповідальний перекладач та копірайтер шукає роботу. Своєчасно та якісно виконую замовлення. Вільно володію англійською мовою на рівні В2. Також надаю послуги і у сфері графічного дизайну, а саме: створення лого, флаєрів та презентацій на будь-яку тематику. На даний момент є невелике портфоліо з креативів та одного повноцінного замовлення. Працюю із пакетом Adobe.

Буду рада з Вами співпрацювати!

З повагою,

Емілія

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Грамотный и ответственный переводчик и копирайтер ищет работу. Своевременно и качественно выполняю заказы. Свободно владею английским языком на уровне В2. Также оказываю услууслуги и в сфере графического дизайна, а именно: создание лого, флаеров и презентаций на любую тематику. На данный момент имеется небольшое портфолио из креативов и одного полноценного заказа. Работаю с пакетом Adobe.

Буду рада с Вами сотрудничать!

С уважением,

Эмилия