Привет! Меня зовут Эмин. Я графический Дизайнер.
• Делаю сайты, лендинги, логотипы, баннеры, оформления для соц.сетей, обложки для трэков и многое другое.
• Мой опыт работы в сфере дизайна 2 года.
• Готовлю обширное портфолио, поэтому охотно поработаю с вами.
Связаться со мной вы можете по ссылкам внизу:
VK - https://vk.com/eminlaflame
Mail - [email protected]
Telegram - eminibragimov
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Портфолио
- Лендинг для компании по продаже мебели41 просмотр
- Лендинга для службы доставки товаров.79 просмотров
- Дизайн сайта для игровых серверов GTA V67 просмотров
- Логотипы65 просмотров
- Дизайн Лендинга для Барбершопа60 просмотров