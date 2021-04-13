Привет! Меня зовут Эмин. Я графический Дизайнер.

• Делаю сайты, лендинги, логотипы, баннеры, оформления для соц.сетей, обложки для трэков и многое другое.

• Мой опыт работы в сфере дизайна 2 года.

• Готовлю обширное портфолио, поэтому охотно поработаю с вами.

Связаться со мной вы можете по ссылкам внизу:

VK - https://vk.com/eminlaflame

Mail - [email protected]

Telegram - eminibragimov