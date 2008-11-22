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На сайте vodolei.com.ua, есть кнопка выключения звука и при переходе на другую страницу музыка начинает снова играть. Необходимо сделать сквозную кнопку контроля звука.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется верстальщик, на постоянной основе. Интересует только Днепропетровск.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Работа с каталогами. Желательно Днепропетровск.Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
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Требуется Web-разработчик на постоянную, удаленную работу. Обязательно из Днепропетровска!Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется специалист по joomla. На переодическую удалённую работу. Только ДнепропетровскВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен флеш-дизайнер. Удаленная работа. Интересуют предложения только из Днепропетровска.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Требуется дизайнер сайтов на постоянной основе. Работа удалённая.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт15 лет назад