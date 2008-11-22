emis

Максим Балабанцев emis

 
NaN летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Написание двух рекламных статей
все хорошо, рекомендую заказчика
Очень хорошая и качественная работа, все сделано в сроки, что радует. Будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Написание серии статей
Самое главное впечатление от сотрудничества — это уверенность в том, что задание будет сформулировано четко, а работа оплачена в срок. Такая уверенность просто необходима для вдохновения! Отличный заказчик, рекомендую.
Очень приятно было работать. Все было сделано как мы и хотели а главное в срок.
Ответный отзыв