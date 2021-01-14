UX | UI Дизайн сайтов и приложений
Дизайнер, которого вы искали)
Преимущества работая со мной:
— Дизайн не только радует глаз, но и выполняет поставленную задачу;
— Не стандартные решения и грамотное выполнение работы;
— Индивидуальный и без шаблонный стиль;
— Прозрачный и надежный дизайнер.
Мои ключевые специализации:
— UX | UI Дизайн сайтов и приложений;
— Логотипы и фирменный стиль;
— Полиграфический дизайн;
— Баннеры.
Мои работы:
— https://dribbble.com/emptyedge
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