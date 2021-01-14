UX | UI Дизайн сайтов и приложений

Дизайнер, которого вы искали)

Преимущества работая со мной:

— Дизайн не только радует глаз, но и выполняет поставленную задачу;

— Не стандартные решения и грамотное выполнение работы;

— Индивидуальный и без шаблонный стиль;

— Прозрачный и надежный дизайнер.

Мои ключевые специализации:

— UX | UI Дизайн сайтов и приложений;

— Логотипы и фирменный стиль;

— Полиграфический дизайн;

— Баннеры.

Мои работы:

— https://dribbble.com/emptyedge

— https://www.behance.net/emptyedge