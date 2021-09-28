Иллюстратор и дизайнер продуктов

Искусство=жизнь

Добрый день или ночь! В любом случае добро пожаловать на мою страничку!

С самого детства я занималась живописью, теперь, освоив все самое интересное для себя в традиционном искусстве, я перехожу в диджитал пространство.

Веду блог о своем пути в искусстве: (@endless.road8)

Изучение дизайна показало мне, как многое зависит от "упаковки" продукта - от результатов продаж до глобального потепления. Поэтому я уверенна в том, что жизнь - это искусство.

Хочу продвигать качественные продукты с помощью дизайна! Открыта к заказам! Не боюсь правок)