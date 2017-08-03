enegy

Евгений Титков enegy

 
44 годаРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Дизайн, полиграфия, видеомонтаж, моушендизайн

Работы собраны тут vk.com/enegyet

telegram @etenegy

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Отзывы заказчиков
itcrus
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
$10
10 баллов
6 лет назад
Разработка анимационного баннера для соц. сетей
Заказ выполнен максимально быстро в конечном итоге были приятно удивлены результатом! Исполнитель выполнил заказ в соответствии со всеми нашими пожеланиями это приятно радует. Теперь будем делать заказы только у вас. Благодарим за быстроту и качество!!!
Четкая и ясная задача. Рекомендую заказчика.
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Vlad_Star
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нужно сделать gif анимацию логотипа
Все сделано отлично!
Рекомендую! Все гладко. Задача - Приемка.
Ответный отзыв
p-lab
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание фирменной заставки для канала ютуб
Работа выполнена на отлично, быстро и со вкусом. Рекомендую исполнителя.
Рекомендую. Задача открытая, то есть свободно реализуемая без рамок.
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