Дизайн, полиграфия, видеомонтаж, моушендизайн
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Я против войны в Украине!
Портфолио
- Видеоролик ремонтной мастерской104 просмотра
- Видеоролик для Такси93 просмотра
- Проморолик105 просмотров
- FAM Брендбук, и его презентация135 просмотров
- Магазин женской одежды94 просмотра
- Демо моих работ187 просмотров
- Интро AORUS170 просмотров
- Заставка для канала youtube228 просмотров
- Афиши188 просмотров
- Рекламные макеты211 просмотров
- Логотип145 просмотров
- Логотип193 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен максимально быстро в конечном итоге были приятно удивлены результатом! Исполнитель выполнил заказ в соответствии со всеми нашими пожеланиями это приятно радует. Теперь будем делать заказы только у вас. Благодарим за быстроту и качество!!!
Ответный отзыв
Четкая и ясная задача. Рекомендую заказчика.
$10
10 баллов
6 лет назад
Все сделано отлично!
Ответный отзыв
Рекомендую! Все гладко. Задача - Приемка.
$10
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена на отлично, быстро и со вкусом. Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Рекомендую. Задача открытая, то есть свободно реализуемая без рамок.