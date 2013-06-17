Веб-разработки. Верстка. Интеграция в CMS. Создание сайтов под ключ.

ВНИМАНИЕ: делаю только приличные проекты - никаких копий, сателлитов и пр. Только уникальные сайты.

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ПОРТФОЛИО: http://enjy.ru/portfolio.html

Среди реализованных мной проектов есть крупные коммерческие и мультиязычные сайты.

Дизайн всегда уникальный (сотрудничаю с профессиональными дизайнерами и студиями).

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УСЛУГИ

- Создание сайта под ключ;

- Верстка сайта;

- Оптимизация и продвижение сайта;

Дополнительные услуги:

- Подбор и регистрация доменного имени;

- Администрирование сайта;

- Перенос сайта на другой хостинг;

- Дизайн логотипов, баннеров;

- Копирайтинг;

- Рерайтинг;

- Переводы с английского: технические и художественные;

Подробнее об услугах: http://enjy.ru/services.html

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О РАБОТЕ

В большинстве проектов предпочитаю использовать CMS MODx, потому что чистый и легкий код ее ядра позволяет строить сайты любой сложности.

Но для каждого проекта подбираю CMS индивидуально - иногда лучше применить что-то более подходящее.

Использую следующие наиболее популярные CMS:

- 1C Bitrix (Сертифицированный разработчик);

- MODx;

- Wordpress;

- Joomla;

- DataLife Engine;

Применяю следующие языки и технологии:

- HTML (включая HTML5), XHTML, XML;

- CSS (включая CSS3);

- PHP, MySQL;

- Smarty (шаблонизатор, очень быстрый и эффективный);

- JavaScript + библиотеки (jQuery, mootools и др.);

- AJAX.

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О СЕБЕ

Я вебмастер. Свой первый сайт создала в 2001 году. C января 2008 года занимаюсь веб-разработкой профессионально.

Подробнее обо мне можно узнать здесь: http://enjy.ru/about.html