ВНИМАНИЕ: делаю только приличные проекты - никаких копий, сателлитов и пр. Только уникальные сайты.
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ПОРТФОЛИО: http://enjy.ru/portfolio.html
Среди реализованных мной проектов есть крупные коммерческие и мультиязычные сайты.
Дизайн всегда уникальный (сотрудничаю с профессиональными дизайнерами и студиями).
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УСЛУГИ
- Создание сайта под ключ;
- Верстка сайта;
- Оптимизация и продвижение сайта;
Дополнительные услуги:
- Подбор и регистрация доменного имени;
- Администрирование сайта;
- Перенос сайта на другой хостинг;
- Дизайн логотипов, баннеров;
- Копирайтинг;
- Рерайтинг;
- Переводы с английского: технические и художественные;
Подробнее об услугах: http://enjy.ru/services.html
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О РАБОТЕ
В большинстве проектов предпочитаю использовать CMS MODx, потому что чистый и легкий код ее ядра позволяет строить сайты любой сложности.
Но для каждого проекта подбираю CMS индивидуально - иногда лучше применить что-то более подходящее.
Использую следующие наиболее популярные CMS:
- 1C Bitrix (Сертифицированный разработчик);
- MODx;
- Wordpress;
- Joomla;
- DataLife Engine;
Применяю следующие языки и технологии:
- HTML (включая HTML5), XHTML, XML;
- CSS (включая CSS3);
- PHP, MySQL;
- Smarty (шаблонизатор, очень быстрый и эффективный);
- JavaScript + библиотеки (jQuery, mootools и др.);
- AJAX.
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О СЕБЕ
Я вебмастер. Свой первый сайт создала в 2001 году. C января 2008 года занимаюсь веб-разработкой профессионально.
Подробнее обо мне можно узнать здесь: http://enjy.ru/about.html