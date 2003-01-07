Учусь на программиста на 4 курсе, имею опыт и практику работы на таких средах программирования как С++ и С#
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
Все виконав у найкоротший термін. Доброчесний та порядний професіонал - ось що цінується в фахівцях саме зараз. Однозначно рекомендую саме його.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всё чётко и понятно
$10
10 баллов
год назад
Робота зроблена якісно та швидко! Рекомендую
Ответный отзыв
Гарний замовник, чітко посталені ТЗ та відкритий до комунікації
$10
10 баллов
год назад
Очень терпеливый, надёжный и пунктуальный человек, рекомендую
Ответный отзыв
Задачи поставлены чётко, очень вежливый и надёжный заказчик, рекомендую
$3
10 баллов
2 года назад
Все четко, рекомендую
Ответный отзыв
Чётко сформулировано ТЗ, хороший и надёжный заказчик, рекомендую
$10
10 баллов
2 года назад
Очень хороший исполнитель. Сделал все качественно и в сроки. Советую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, чётко ставит задачи и готова в к любой коммуникации