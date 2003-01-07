enot_zet

Егор Зайвый enot_zet

 
28 летУкраина/Днепр
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

Учусь на программиста на 4 курсе, имею опыт и практику работы на таких средах программирования как С++ и С#

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
onhebo
19 летУкраина
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$25
10 баллов
год назад
Розробити программу автопарка на мові С#
Все виконав у найкоротший термін. Доброчесний та порядний професіонал - ось що цінується в фахівцях саме зараз. Однозначно рекомендую саме його.
Хороший заказчик, всё чётко и понятно
Ответный отзыв
OriMani
19 летУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Зробити 2 лабораторні роботи на C#
Робота зроблена якісно та швидко! Рекомендую
Гарний замовник, чітко посталені ТЗ та відкритий до комунікації
Ответный отзыв
guest_16565019064379
2 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
год назад
Библиотека
Очень терпеливый, надёжный и пунктуальный человек, рекомендую
Задачи поставлены чётко, очень вежливый и надёжный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
guest_16485725953341
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
2 года назад
Используя линейный поиск С++
Все четко, рекомендую
Чётко сформулировано ТЗ, хороший и надёжный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
IraMilnichuk
Ирина 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
1 отзыв
$10
10 баллов
2 года назад
Нужна помощь с кодом для курсовой
Очень хороший исполнитель. Сделал все качественно и в сроки. Советую
Хороший заказчик, чётко ставит задачи и готова в к любой коммуникации
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