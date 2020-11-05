enote-web

Юрий enote-web

 
40 летУкраина/Дрогобыч
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка HTML5/CSS3.0 Flexbox
Отзывы заказчиков
Annsedd
Андрей 
34 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва(-2)
$70
2 балла
3 года назад
Верстка перфект пиксель
Не могу ничего сказать. Не получил ничего. Ни ссылок ни скринов работы. Только обещания и вранье
Могу сказать рабов ищите дальше
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв(-1)
$7/час
от $15от 2 часов
#2951