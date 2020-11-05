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Юрий
enote-web
enote-web
40 лет
Украина
/
Дрогобыч
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
1 отзыв
(-1)
Верстка HTML5/CSS3.0 Flexbox
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Андрей
Annsedd
34 года
Украина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
(-2)
$70
2 балла
3 года назад
Верстка перфект пиксель
Не могу ничего сказать. Не получил ничего. Ни ссылок ни скринов работы. Только обещания и вранье
Могу сказать рабов ищите дальше
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
(-1)
$7/час
от $15
от 2 часов
#2951
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