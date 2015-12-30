envy_

Владимир Матусевич envy_

 
34 годаРоссия/Томск
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Программка на WinAPI или POSIX - лабораторная 1 курс

    Лабораторная работа 1 курса. 1. Разработайте клиент-серверное приложение с использо-ванием интерфейса прикладного программирования WinAPI или POSIX: 1. Мониторинг состояния доменной печи. При строительстве доменной печи в ее стенки закладываются термодатчики. Компьютер с заданной периодичностью опрашивает эти датчики и следит за ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Командный файл bat

    Лабораторная 1. Разработать командный файл, который формировал бы ежемесячный отчет об изменениях в рабочем каталоге (файлы созданные, удаленные). Необходимо хранить список файлов в файле истории.  2. Выполняющий в зависимости от ключа один из 3-х вариантов работы:  – с ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад