Лабораторная работа 1 курса. 1. Разработайте клиент-серверное приложение с использо-ванием интерфейса прикладного программирования WinAPI или POSIX: 1. Мониторинг состояния доменной печи. При строительстве доменной печи в ее стенки закладываются термодатчики. Компьютер с заданной периодичностью опрашивает эти датчики и следит за ...
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- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
1. Разработать командный файл, который формировал бы ежемесячный отчет об изменениях в рабочем каталоге (файлы созданные, удаленные). Необходимо хранить список файлов в файле истории.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Лабораторная 1. Разработать командный файл, который формировал бы ежемесячный отчет об изменениях в рабочем каталоге (файлы созданные, удаленные). Необходимо хранить список файлов в файле истории. 2. Выполняющий в зависимости от ключа один из 3-х вариантов работы: – с ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт8 лет назад