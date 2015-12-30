Лабораторная 1. Разработать командный файл, который формировал бы ежемесячный отчет об изменениях в рабочем каталоге (файлы созданные, удаленные). Необходимо хранить список файлов в файле истории. 2. Выполняющий в зависимости от ключа один из 3-х вариантов работы: – с ...