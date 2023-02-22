equilibriumint

Агенство IT - разработчиков «Equilibrium»

Мы - агенство IT - разработчиков «Equilibrium».

Мы выполним поставленную задачу в самые кратчайшие сроки и лучшим качеством на рынке.

Штат сотрудников насчитывает уже более 20 человек, которые работают, в том числе и с западными партнерами, такими как США, Канада и пр. Исходя из количества сотрудников, Вы понимаете, что мы готовы взяться практически за любую работу, так как каждый из нас - уникален, каждый из наших разработчиков имеет разные навыки, что даёт нам огромный спектр возможностей на рынке. Готовы как к краткосрочному так и долгосрочному сотрудничеству, как к маленьким проектам, так и к большим.

Не забывайте, ваш успех - наш успех, мы ценим нашу репутация, так как это является фундаментом ведения нашего бизнеса.

С уважением, менеджер по продажам

Иванов Марк