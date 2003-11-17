Приветствую! Меня зовут Ерасыл и я веб дизайнер. Вкладываюсь в каждый проект на максимум и работаю на качество :)
Мои навыки:
- - Дизайн Landing page.
- - Дизайн сайтов, с несколькими страницами.
- - Адаптация под разные устройства.
- - Ко всем заказам отношусь с большой ответственностью.
- - Работаю качественно и в срок
- - Порядок в самом проекте и вся информация по дизайну для верстальщика или другого специалиста.
Портфолио
- Дизайн Landing Page для компании по спецтехнике50 просмотров
- Дизайн Landing Page для турагентства37 просмотров
- Дизайн Landing Page для специалиста30 просмотров
- Дизайн сайта для интернет магазина44 просмотра