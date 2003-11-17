﻿Приветствую! Меня зовут Ерасыл и я веб дизайнер. Вкладываюсь в каждый проект на максимум и работаю на качество :)

Мои навыки:

- Дизайн Landing page.

- Дизайн сайтов, с несколькими страницами.

- Адаптация под разные устройства.