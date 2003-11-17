erasylkenzz

Ерасыл Кенжебеков erasylkenzz

 
21 год
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

﻿Приветствую! Меня зовут Ерасыл и я веб дизайнер. Вкладываюсь в каждый проект на максимум и работаю на качество :)

Мои навыки:

  • - Дизайн Landing page.
  • - Дизайн сайтов, с несколькими страницами.
  • - Адаптация под разные устройства.
Как я работаю?

  • - Ко всем заказам отношусь с большой ответственностью.
  • - Работаю качественно и в срок
  • - Порядок в самом проекте и вся информация по дизайну для верстальщика или другого специалиста.