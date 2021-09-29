Специалист по настройке рекламы в РСЯ

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Меня зовут Татьяна, я специалист по настройке контекстной рекламы в РСЯ и на Поиске.

Использую в работе принцип экономной настройки РК. По максимуму сохраню вам бюджет при высоком % кликабельности объявлений. Настраиваю методом гиперсегментации в двух сервисах : Яндекс директ и Ягла.

Настраиваю рекламу скрупулёзно, начиная от проработки семантики и заканчивая созданием креативных графических объявлений привлекательного дизайна. Могу даже сделать объявления вам с логотипом вашей фирмы. Будьте спокойны, сделаю всё грамотно и не забуду проставить UTM - метки в быстрые ссылки. Я знаю что это такое, ровно как и то, как настраивать правильно параметры РК, как создавать цепляющие объявления, как рассчитать бюджет на рекламу и как оптимизировать РК в процессе её работы.

CTR моих РК всегда выше среднего. Поэтому бюджет на рекламу расходуется экономно, а стоимость клика ниже в треть или половину от установленной в настройках.

Так же предлагаю дополнительные услуги:

- Маркетинговый анализ сайта. Проведу аудит вашего сайта по 50 факторам конкуренции, с примерами на скриншотах и с указанием недочётов и пожеланий по улучшению вашего УТП в сравнении с вашими конкурентами.

- Конкурентный анализ. Сделаю анализ по 6 - 10 конкурентам в зависимости от вашего желания.

- Аудит рекламной кампании. Сделаю так же развёрнуто, в документе с указанием всех грубейших и мелких ошибок. А так же с рекомендациями как нужно сделать настройки. Проанализирую

траты по бюджету, укажу на возможные варианты его экономии.

Со мной легко и удобно работать. Я честная, трудолюбивая и бесхитростная. 12 часов в сутки буду с вами на связи. Отчёт о работе РК предоставляю каждый день.