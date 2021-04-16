Полиграфический дизайн

Разработка рекламной и представительской продукции (логотипа, визитных карточек, буклетов, рекламных проспектов, этикеток, бланков и т. п.) Верстка газеты, журнала. Дизайн открыток, карточек, фотокниг и пр..