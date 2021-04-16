Полиграфический дизайн
Разработка рекламной и представительской продукции (логотипа, визитных карточек, буклетов, рекламных проспектов, этикеток, бланков и т. п.) Верстка газеты, журнала. Дизайн открыток, карточек, фотокниг и пр..
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Портфолио
- Логотип91 просмотр
- Ск97 просмотров
- Фея101 просмотр
- Ночной клуб106 просмотров
- Разработка логотипа магазина женской одежды74 просмотра
- Твой гардероб “Iris73 просмотра
- Диплом "Лидер продаж"92 просмотра
- Ассоль71 просмотр
- М71 просмотр
- Студия звукозаписи91 просмотр