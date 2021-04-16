erofeay

Татьяна erofeay

 
40 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Полиграфический дизайн

Разработка рекламной и представительской продукции (логотипа, визитных карточек, буклетов, рекламных проспектов, этикеток, бланков и т. п.) Верстка газеты, журнала. Дизайн открыток, карточек, фотокниг и пр..

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