erofeev_artem

Артем erofeev_artem

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайтов на wp, laravel, vue

Разрабатываю сайты и интернет-магазины на wordpress. Люблю использовать bedrock sage в качестве сборки для работы.

Имею опыт разработки на laravel.

Делал rest api для фронтенд приложений, crud-приложения ( блоги, каталоги). Также проектировал и разработал систему конкурсов с фронтенд админкой, личным кабинетом пользователя, избранным и прочими интересными вещами.

Имел опыт разработки на чистом Vue (2-й версии), vue + typescript, также иногда использую vuetify, если в этом есть необходимость.

HTML-верстка
нет отзывов
$12/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$12/час
от $300
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$12/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$12/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга