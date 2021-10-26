Разработка сайтов на wp, laravel, vue

Разрабатываю сайты и интернет-магазины на wordpress. Люблю использовать bedrock sage в качестве сборки для работы.

Имею опыт разработки на laravel.

Делал rest api для фронтенд приложений, crud-приложения ( блоги, каталоги). Также проектировал и разработал систему конкурсов с фронтенд админкой, личным кабинетом пользователя, избранным и прочими интересными вещами.

Имел опыт разработки на чистом Vue (2-й версии), vue + typescript, также иногда использую vuetify, если в этом есть необходимость.