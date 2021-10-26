Разработка сайтов на wp, laravel, vue
Разрабатываю сайты и интернет-магазины на wordpress. Люблю использовать bedrock sage в качестве сборки для работы.
Имею опыт разработки на laravel.
Делал rest api для фронтенд приложений, crud-приложения ( блоги, каталоги). Также проектировал и разработал систему конкурсов с фронтенд админкой, личным кабинетом пользователя, избранным и прочими интересными вещами.
Имел опыт разработки на чистом Vue (2-й версии), vue + typescript, также иногда использую vuetify, если в этом есть необходимость.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин погрузчиков liftnet.ru56 просмотров
- Сайт-каталог металлоизделий metrels.ru61 просмотр
HTML-верстка
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$12/час
от $200от 2 дней
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Веб-программирование
нет отзывов
$12/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
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$12/час
от $300
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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$12/час
от $200от 2 дней
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Системы управления (CMS)
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$12/час
от $200от 2 дней
нет рейтинга