HTML/CSS верстальщик Сергей Ерошкин

Всем привет! Меня зовут Сергей, я HTML/CSS верстальщик.

Как я работаю:

- Оцениваю макет, объем работы, сложность, нюансы. Задаю вопросы.

- Согласовываю ТЗ и график работ по проекту. Делаю смету по этапам работы.

- Выдаю доступ к GitHub репозиторию. Заказчик держит руку на пульсе - в любое время видит актуальное состояние проекта и задач.

- Поочередно выполняю каждый этап работы. Передаю результаты. Заказчик делает поэтапную оплату.

- Финальное ревью и полировка до идеального состояния. Передаю файлы проекта, заливаю сайт на хостинг заказчика.

Технологии:

- HTML5, CSS3 (проверяю код на валидность, код аккуратный, его легко читать)

- Кроссбраузерная, мобильная верстка

- Pixel Perfect

- Google PageSpeed и Lighthouse

- фреймворк Bootstrap- BEM naming

- препроцессор SCSS

Работаю с соблюдением сроков и выполнением ТЗ.