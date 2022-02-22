Всем привет! Меня зовут Сергей, я HTML/CSS верстальщик.
Как я работаю:
- Оцениваю макет, объем работы, сложность, нюансы. Задаю вопросы.
- Согласовываю ТЗ и график работ по проекту. Делаю смету по этапам работы.
- Выдаю доступ к GitHub репозиторию. Заказчик держит руку на пульсе - в любое время видит актуальное состояние проекта и задач.
- Поочередно выполняю каждый этап работы. Передаю результаты. Заказчик делает поэтапную оплату.
- Финальное ревью и полировка до идеального состояния. Передаю файлы проекта, заливаю сайт на хостинг заказчика.
Технологии:
- HTML5, CSS3 (проверяю код на валидность, код аккуратный, его легко читать)
- Кроссбраузерная, мобильная верстка
- Pixel Perfect
- Google PageSpeed и Lighthouse
- фреймворк Bootstrap- BEM naming
- препроцессор SCSS
Работаю с соблюдением сроков и выполнением ТЗ.
Портфолио
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