errfrom

Дмитрий errfrom

 
25 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Проектирование и разработка программного обеспечения среднего уровня сложности(+дизайн и подключение GUI), парсинг(синтаксический анализ сайтов, файлов).

Методики и технологии при разработке ПО: 

Все мною созданные программы обязательно будут кроссплатформенными(Windows, Linux, MacOs), отказоустойчивыми(программа сохраняет свое последнее рабочее состояние), открытыми(от заказчика не шифруется исходный код).

Также программы могут быть многопоточными и асинхронными.

Немного слов по поводу сдачи проекта заказчику:

Работаю по факту выполнения, за исключением некоторых объемных работ, которые можно разделить на подпункты. Все программы, которые сдаются заказчику, проходят стадии проектирования, рефакторинга, тестирования и оптимизации. При создании ПО с ГИП(графическим интерфейсом пользователя) перед подключением основной логики к графическому интерфейсу, дизайн приложения согласуется с заказчиком.

Оплата одним из способов ниже:

  • WebMoney
  • YandexMoney
Со мной можно связаться посредством Skype, Telegram, Whatsapp, Viber, а также с помощью email: [email protected], особенно если вам нужно срочно получить ответ по какому-нибудь вопросу.

Отзывы заказчиков

serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Парсер настроить: скачать с сайта pdf и slideshare
Дмитрий очень качественно сделал нужную работу. Всегда на связи, сделали тестовый парсинг, все поправили и потом начистовую. Сделал все, как мне нужно. Спасибо, Дмитрий!
Советую к сотрудничеству.
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alexanderpolack
Максим 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Парсер
Отличная работа! Спасибо за сотрудничество!
Адекватный, честный заказчик, готовый идти на компромиссы. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв