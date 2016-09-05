Проектирование и разработка программного обеспечения среднего уровня сложности(+дизайн и подключение GUI), парсинг(синтаксический анализ сайтов, файлов).

Методики и технологии при разработке ПО:

Все мною созданные программы обязательно будут кроссплатформенными(Windows, Linux, MacOs), отказоустойчивыми(программа сохраняет свое последнее рабочее состояние), открытыми(от заказчика не шифруется исходный код).

Также программы могут быть многопоточными и асинхронными.

Немного слов по поводу сдачи проекта заказчику:

Работаю по факту выполнения, за исключением некоторых объемных работ, которые можно разделить на подпункты. Все программы, которые сдаются заказчику, проходят стадии проектирования, рефакторинга, тестирования и оптимизации. При создании ПО с ГИП(графическим интерфейсом пользователя) перед подключением основной логики к графическому интерфейсу, дизайн приложения согласуется с заказчиком.

Оплата одним из способов ниже:

WebMoney

YandexMoney

Со мной можно связаться посредствома также с помощьюособенно если вам нужно срочно получить ответ по какому-нибудь вопросу.