Дизайн сайтов. Красиво, стильно, удобно.
Качественный, красивый, продуманный дизайн сайтов. Ответственный исполнитель ваших проектов.
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скайп: ershoov
e-mail: [email protected]
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
13 лет назад
Хоть задание и не сложное, но Андрей сделал всё быстро и даже несколько вариантов на выбор предложил. Остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
Всё хорошо, оплатил моментально
$25
10 баллов
13 лет назад
Спасибо, все хорошо. Качественно.
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
$150
10 баллов
13 лет назад
В процессе работы Андреем было выполнено несколько вариантов дизайна, при этом он учитывает все пожелания по дизайну и своевременно вносит корректировки. В результате было получено именно то что задумывалось. Отличное качество по доступной цене:)
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всё четко, работу оплачивает. Спасибо за проект!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 2 дней
нет рейтинга