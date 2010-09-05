ershoov

Андрей ershoov

 
31 годРоссия/Кострома
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн сайтов. Красиво, стильно, удобно.

Качественный, красивый, продуманный дизайн сайтов. Ответственный исполнитель ваших проектов.

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скайп: ershoov

e-mail: [email protected]

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Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
apollonin
Дмитрий 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Создать favicon для сайта dreambooks.com.ua
Хоть задание и не сложное, но Андрей сделал всё быстро и даже несколько вариантов на выбор предложил. Остался доволен сотрудничеством.
Всё хорошо, оплатил моментально
Ответный отзыв
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Нарисовать схему проезда.
Спасибо, все хорошо. Качественно.
Спасибо за проект. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Ответный отзыв
bestbuilder
Петрович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$150
10 баллов
13 лет назад
Дизайн портала о йоге
В процессе работы Андреем было выполнено несколько вариантов дизайна, при этом он учитывает все пожелания по дизайну и своевременно вносит корректировки. В результате было получено именно то что задумывалось. Отличное качество по доступной цене:)
Отличный заказчик, всё четко, работу оплачивает. Спасибо за проект!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 2 дней
нет рейтинга