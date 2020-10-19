esimgalieva

Копирайтинг, рерайтинг. Имеется опыт работы в написании текстов на английском. Могу выполнять разные задания, переводить (владею 3 языками).

В совершенстве владею тремя языками. Могу заниматься SMM, вести странички в соц.сетях (Instagram/ Вконтаке). Могу отлично оформлять страницу и продвигать. Также умею делать качественные презентации, умею быстро набирать текст. переписывать аудио в текст, исправлять ошибки в тексте и т.д.