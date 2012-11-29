Когда то попробовав написать обзор на видео игру (или фильм, не помню точно), утонул в этом море безграничного творчества навсегда. Сейчас пишу статьи и новости для многих сайтов рунета. С помощью рерайта без проблем составлю статью на любую тему. Опыт работы, можно сказать, с 15 лет (именно тогда я начал свое творчество).

http://www.gta-portal.com/index.php?newsid=232 Пример статьи, написанной с помощью рерайта (пусть вас не отпугивает тематика сайта, это лишь пример).