esmapau

Эсмира esmapau

 
23 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX Дизайнер

Привет! Меня зовут Эсмира и я UI/UX Дизайнер 

Давайте я расскажу, почему стоит работать именно со мной:

  • Я молода и полна сил, у меня всегда найдется свободное время для вашего проекта
  • Я быстро отвечаю
  • У меня есть навыки рисования от руки, а это в свою очередь позволит воплотить ваши пожелания в кастомные решения только для вас и ваших проектов!
  • Я слежу за трендами, ваш дизайн всегда будет свежим и модным
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