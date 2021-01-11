UI/UX Дизайнер
Привет! Меня зовут Эсмира и я UI/UX Дизайнер
Давайте я расскажу, почему стоит работать именно со мной:
- Я молода и полна сил, у меня всегда найдется свободное время для вашего проекта
- Я быстро отвечаю
- У меня есть навыки рисования от руки, а это в свою очередь позволит воплотить ваши пожелания в кастомные решения только для вас и ваших проектов!
- Я слежу за трендами, ваш дизайн всегда будет свежим и модным
Портфолио
- Баннер50 просмотров
- Арт по фото77 просмотров
- Арт по фото71 просмотр
- Арт по фото65 просмотров
- Арт по муз. клипу61 просмотр
- Арт по фото55 просмотров
- Арт по фото43 просмотра
- Арт-склейка42 просмотра
- Арт-склейка36 просмотров
- Визитка34 просмотра