esmet

Евгений Сметанин esmet

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Чистая вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом.
  • Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS

  • О себе:
Ответственный, коммуникабельный.

Сегодня я начинающий специалист в области верстки сайтов. Прошел курс обучения на Ютуб канале "Фрилансер по жизни - IT и фриланс".

  • Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

  • Связь:
E-mail: [email protected]

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