Чистая вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом.

Род занятий:

- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin.

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS

О себе:

Сегодня я начинающий специалист в области верстки сайтов. Прошел курс обучения на Ютуб канале "Фрилансер по жизни - IT и фриланс".

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Связь:

VK: Евгений Сметанин

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