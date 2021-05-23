Чистая вёрстка сайтов с кроссбраузерным валидным кодом.
- Род занятий:
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS
- О себе:
Сегодня я начинающий специалист в области верстки сайтов. Прошел курс обучения на Ютуб канале "Фрилансер по жизни - IT и фриланс".
- Технологии:
- Связь:
VK: Евгений Сметанин
Facebook: Евгений Сметанин
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта LaRestaurante30 просмотров
- Адаптивная верстка landingPage36 просмотров
- Адаптивная верстка сайта FreeBuisness28 просмотров
- Адаптивная верстка сайта SmallApps31 просмотр