Филолог , специалист английского языка

2003-2005- окончила Колледж по специальности " Иностранные языки "

2005-2010- Окончила филологический по специальности" Специалист английского языка и литературы"

Стажировалась в Англии, занимаюсь языками всю свою жизнь. Изучала Немецкий, Испанский , Турецкий.

Разговариваю на трех языках : Русский, Английский, Грузинский.

О СЕБЕ : Исполнительная, пунктуальная, ответственная. Люблю читать, вышивать, играть на фортепиано.