especial

Юлия Тарханова especial

 
35 летГрузия/Тбилиси
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Филолог , специалист английского языка

2003-2005- окончила Колледж по специальности " Иностранные языки "

2005-2010- Окончила филологический по специальности" Специалист английского языка и литературы"

Стажировалась в Англии, занимаюсь языками всю свою жизнь. Изучала Немецкий, Испанский , Турецкий. 

Разговариваю на трех языках : Русский, Английский, Грузинский.

 О СЕБЕ : Исполнительная, пунктуальная, ответственная. Люблю читать, вышивать, играть на фортепиано.

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