Филолог , специалист английского языка
2003-2005- окончила Колледж по специальности " Иностранные языки "
2005-2010- Окончила филологический по специальности" Специалист английского языка и литературы"
Стажировалась в Англии, занимаюсь языками всю свою жизнь. Изучала Немецкий, Испанский , Турецкий.
Разговариваю на трех языках : Русский, Английский, Грузинский.
О СЕБЕ : Исполнительная, пунктуальная, ответственная. Люблю читать, вышивать, играть на фортепиано.
Портфолио
- Духи Lolita Lempicka182 просмотра
- Духи "Angel"171 просмотр
Переводы
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