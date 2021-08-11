estate_topdealer

Режиссер аудио- и видеомантажа

Имею в распоряжение отличный микрофон фирмы Blue, приятную и грамотную речь, умение работы в DaVinci Resolve и небольшую команду помощников!

В моем распоряжение YouTube канал с аудиторией в 30.000 подписчиков, с удовольствием покажу Вам пример работ. Канал на автомобильную тематику.

Интересуют небольшие проекты, в основном с озвучкой. Видеомонтаж тоже рассмотрю.