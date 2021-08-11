estate_topdealer

Владислав estate_topdealerestate_topdealer
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Режиссер аудио- и видеомантажа
Имею в распоряжение отличный микрофон фирмы Blue, приятную и грамотную речь, умение работы в DaVinci Resolve и небольшую команду помощников!
В моем распоряжение YouTube канал с аудиторией в 30.000 подписчиков, с удовольствием покажу Вам пример работ. Канал на автомобильную тематику.
Интересуют небольшие проекты, в основном с озвучкой. Видеомонтаж тоже рассмотрю.
Действие аккаунта приостановлено!