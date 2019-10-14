Верстка полиграфии. Обработка фото. Баннеры.
Работаю в сфере полиграфии 6 лет. Имею большой практический опыт работы в "Фотошопе", "Индизайне". Верстаю газеты, листовки, рекламные флаеры, создаю коллажи и интернет-баннеры. При работе с изображениями могу убрать фон, ретушировать фото, делать обработку фильтрами и повышать качество фотографии. Заказ будет выполнен максимально быстро и так, как было указано в техническом задании. Быстро и качественно сделаю файл макета листовки, флаера, а также баннеров для интернета, рекламы для рассылки через E-mail. Дизайн в соответствии с вашими пожеланиями.
Итогом работы станут листовки и флаеры в разных форматах (jpeg, tiff, pdf).
Нужно для заказа:
1.Размеры, ориентация страницы
2. Требования типографии к готовому файлу и ограничения по размеру файла
3. Все данные, контакты и тексты, логотипы или желаемые фото, которые будут использоваться на листовке
4. Цветовая гамма
5. Дополнительно ваши пожелания
6. Стиль, дизайн (пример).
листовка https://yadi.sk/i/-RJdcPlV91itJA
листовка https://yadi.sk/i/BjtCIMfK77GN4Q
буклет https://yadi.sk/i/XfScZzzQzZz3vg
афиша https://yadi.sk/i/PT7yVEwgdihSPg
обложка ВК https://yadi.sk/i/3n3nefJFMjigFg
обложка ВК https://yadi.sk/i/ZpIUskfEHtXO8g
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