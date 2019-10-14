etcDeSiGn

Марина etcDeSiGn

 
38 летРоссия/Воронеж
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Верстка полиграфии. Обработка фото. Баннеры.

﻿﻿﻿﻿Работаю в сфере полиграфии 6 лет. Имею большой практический опыт работы в "Фотошопе", "Индизайне". Верстаю газеты, листовки, рекламные флаеры, создаю коллажи и интернет-баннеры. При работе с изображениями могу убрать фон, ретушировать фото, делать обработку фильтрами и повышать качество фотографии. Заказ будет выполнен максимально быстро и так, как было указано в техническом задании.  Быстро и качественно сделаю файл макета листовки, флаера, а также баннеров для интернета, рекламы для рассылки через E-mail. 

Дизайн в соответствии с вашими пожеланиями.

Итогом работы станут листовки и флаеры в разных форматах (jpeg, tiff, pdf).

Нужно для заказа:

1.Размеры, ориентация страницы

2. Требования типографии к готовому файлу и ограничения по размеру файла

3. Все данные, контакты и тексты, логотипы или желаемые фото, которые будут использоваться на листовке

4. Цветовая гамма

5. Дополнительно ваши пожелания

6. Стиль, дизайн (пример). 

рекламная листовка﻿ 

реклама﻿

логотип

листовка https://yadi.sk/i/-RJdcPlV91itJA

листовка https://yadi.sk/i/BjtCIMfK77GN4Q

буклет https://yadi.sk/i/XfScZzzQzZz3vg

афиша https://yadi.sk/i/PT7yVEwgdihSPg

обложка ВК https://yadi.sk/i/3n3nefJFMjigFg

обложка ВК https://yadi.sk/i/ZpIUskfEHtXO8g

Photoshop