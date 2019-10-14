Верстка полиграфии. Обработка фото. Баннеры.

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Дизайн в соответствии с вашими пожеланиями.

Итогом работы станут листовки и флаеры в разных форматах (jpeg, tiff, pdf).

Нужно для заказа:

1.Размеры, ориентация страницы

2. Требования типографии к готовому файлу и ограничения по размеру файла

3. Все данные, контакты и тексты, логотипы или желаемые фото, которые будут использоваться на листовке

4. Цветовая гамма

5. Дополнительно ваши пожелания

6. Стиль, дизайн (пример).

рекламная листовка﻿

реклама﻿

логотип

листовка https://yadi.sk/i/-RJdcPlV91itJA

листовка https://yadi.sk/i/BjtCIMfK77GN4Q

буклет https://yadi.sk/i/XfScZzzQzZz3vg

афиша https://yadi.sk/i/PT7yVEwgdihSPg

обложка ВК https://yadi.sk/i/3n3nefJFMjigFg

обложка ВК https://yadi.sk/i/ZpIUskfEHtXO8g