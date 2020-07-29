профессиональный Фотомонтажер/Дизайнер

Здравствуйте, я профессиональный фотомонтажер и дизайнер.Любитель жанров фантастики, киберпанка и хоррор.В фотошопе работаю более 4-х лет, востребован в своем городе.Выполнил кучу заказов на другой бирже, работал с довольно известными музыкантами, блогерами.Освоил контурное освещение,Работы будут выполнены в объеме. Воплощу в реальность любую вашу идею, могу даже с чем-то подсказать.Выполню работу любой сложности и максимально качественно за небольшие деньги.Любой покупатель это VIP покупатель.