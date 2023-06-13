eternalstone

Я веб-розробник, мені 21 рік, проживаю в Україні.
Займаюсь версткою сайтів різної складності.
Люблю займатися спортом та читати книги :)
До розробки сайту входить:
- Розробка сайту з нуля – лендінги, багатосторінкові сайти, інтернет-магазини, корпоративні сайти.
- Зрозуміла та зручна структура сайту.
- Сучасний індивідуальний дизайн відповідно до Вашої тематики та побажань.
- Адаптивна та кросбраузерна верстка з використанням сучасних технологій.
Мої навички та інструменти:
- HTML5 (BEM)
- CSS3 (Flexbox, CSS Grid, Bootstrap), SCSS.
- JavaScript (jQuerry) на середньому рівні.
- Робота з Figma, Photoshop, Sketch.
Приклади моїх робіт:
https://eternalstoneinside.github.io/Glenfiddich/
https://eternalstoneinside.github.io/Bridge/
https://eternalstoneinside.github.io/Hydra/
Мої контакти:
- Telegram | @eternalstoneinside
- Instagram | @eternalstoneinside
- Skype | live:.cid.494484d7e3b50c30
- Пошта | [email protected]