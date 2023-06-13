eternalstone

Верстальник

Я веб-розробник, мені 21 рік, проживаю в Україні.

Займаюсь версткою сайтів різної складності.

Люблю займатися спортом та читати книги :)

До розробки сайту входить:

- Розробка сайту з нуля – лендінги, багатосторінкові сайти, інтернет-магазини, корпоративні сайти.

- Зрозуміла та зручна структура сайту.

- Сучасний індивідуальний дизайн відповідно до Вашої тематики та побажань.

- Адаптивна та кросбраузерна верстка з використанням сучасних технологій.

Мої навички та інструменти:

- HTML5 (BEM)

- CSS3 (Flexbox, CSS Grid, Bootstrap), SCSS.

- JavaScript (jQuerry) на середньому рівні.

- Робота з Figma, Photoshop, Sketch.



Приклади моїх робіт:

https://eternalstoneinside.github.io/Glenfiddich/

https://eternalstoneinside.github.io/Bridge/

https://eternalstoneinside.github.io/Hydra/

Мої контакти:

- Telegram | @eternalstoneinside

- Instagram | @eternalstoneinside

- Skype | live:.cid.494484d7e3b50c30

- Пошта | [email protected]