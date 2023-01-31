etherlords_m

Тексты, слоганы, нейминг и все что связано с письмом
Здравствуйте! Коротко обо мне...
5+ лет опыта письма
Отличные навыки в английском языке, грамматике и стиле
Сильные навыки по research
Способность писать на широком диапазоне тем
Рабочий опыт:
Фрилансер
Писатель для еженедельного журнала
Писатель для брендов и магазинов
Навыки:
Письмо (творческое, техническое, бизнесс, академическое)
Исследование, редактирование и корректура
Интервью, управление проектам
Быстро и качественно напишу для Вас читаемый, продоваемый текст!