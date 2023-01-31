etherlords_m

Арно etherlords_m

 
31 годУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Тексты, слоганы, нейминг и все что связано с письмом

Здравствуйте! Коротко обо мне...

  • 5+ лет опыта письма

  • Отличные навыки в английском языке, грамматике и стиле

  • Сильные навыки по research

  • Способность писать на широком диапазоне тем

Рабочий опыт:

  • Фрилансер

  • Писатель для еженедельного журнала

  • Писатель для брендов и магазинов

Навыки:

  • Письмо (творческое, техническое, бизнесс, академическое)

  • Исследование, редактирование и корректура

  • Интервью, управление проектам

Быстро и качественно напишу для Вас читаемый, продоваемый текст!