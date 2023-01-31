etherlords_m

Тексты, слоганы, нейминг и все что связано с письмом

Здравствуйте! Коротко обо мне...

5+ лет опыта письма

Отличные навыки в английском языке, грамматике и стиле

Сильные навыки по research

Способность писать на широком диапазоне тем

Рабочий опыт:

Фрилансер

Писатель для еженедельного журнала

Писатель для брендов и магазинов

Навыки:

Письмо (творческое, техническое, бизнесс, академическое)

Исследование, редактирование и корректура

Интервью, управление проектам

Быстро и качественно напишу для Вас читаемый, продоваемый текст!