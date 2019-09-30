etteryand

Сергей etteryand

 
24 годаРоссия/Якутск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специалист по парсингу

Что я могу?

  • Я могу спарсить сайт и ввести всю информацию в таблицу Excel автоматическим образом.
  • Я могу написать скрипт для парсинга сайта, чтобы владелец мог в любой удобный ему момент спарсить весь контент самостоятельно

Почему выбирать меня?

Скрипты специально разрабатываются для адаптивного парсинга, то есть, если контент на сайте изменится ( к примеру добавятся новые товары в каталоге ), то скрипт подстроится под сайт самостоятельно и весь контент спарсит без проблем, затем сам создат Excel файл

Парсинг сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
lespetr
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$11
9 баллов
4 года назад
Спарсить небольшой каталог сайта
Отзыв недоступен.
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