Специалист по парсингу

Что я могу?

Я могу спарсить сайт и ввести всю информацию в таблицу Excel автоматическим образом.

Я могу написать скрипт для парсинга сайта, чтобы владелец мог в любой удобный ему момент спарсить весь контент самостоятельно

Почему выбирать меня?

Скрипты специально разрабатываются для адаптивного парсинга, то есть, если контент на сайте изменится ( к примеру добавятся новые товары в каталоге ), то скрипт подстроится под сайт самостоятельно и весь контент спарсит без проблем, затем сам создат Excel файл