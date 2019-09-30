Специалист по парсингу
Что я могу?
- Я могу спарсить сайт и ввести всю информацию в таблицу Excel автоматическим образом.
- Я могу написать скрипт для парсинга сайта, чтобы владелец мог в любой удобный ему момент спарсить весь контент самостоятельно
Почему выбирать меня?
Скрипты специально разрабатываются для адаптивного парсинга, то есть, если контент на сайте изменится ( к примеру добавятся новые товары в каталоге ), то скрипт подстроится под сайт самостоятельно и весь контент спарсит без проблем, затем сам создат Excel файл
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$11
9 баллов
4 года назад
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