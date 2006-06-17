Необходимо дабавить новые возможности к PHPFox 1.08 Изменения, которые мне нужны: - Introduce/rate feature like friendster. - Embed/upload and rate videos. - create school/classmate group Еще одно требование - неплохое знание аншлийского языка.
1.Web-разработка: PHP, Perl, ASP, HTML, DHTML, JavaScript, VBScript, CSS
2.Базы данных: MySQL, PostgreSQL, MS SQL, Oracle и другие
3.Языки программирования: C/C ++, C#, J2EE, Delphi, Assembler
4.Другие технологии: Flash, XML, XSL, XLL and others
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $150
Необходимо сделать клон сайта www.investdaddy.com. Имеется готовый скрипт, однако он не имеет всей необходимой функциональности. Нужно его доделать. Проект необходимо выполнить в течение 14 дней. Доделывать не очень много, но нужно качественно. В случае своевременной и ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт17 лет назад