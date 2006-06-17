Необходимо сделать клон сайта www.investdaddy.com. Имеется готовый скрипт, однако он не имеет всей необходимой функциональности. Нужно его доделать. Проект необходимо выполнить в течение 14 дней. Доделывать не очень много, но нужно качественно. В случае своевременной и ...