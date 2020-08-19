Арт, рисунки, иллюстрации, перевод текстов

Учусь в Кубанском государственном университете по двум профилям- Английский язык, Немецкий язык. Успешно сдавала экзамен Кембриджского университета ESOL два раза- в 2011 году- уровень А2 (Flyers), в 2017- уровень B1 (FCE). Имеется опыт общения с гражданами Великобритании. Также имеются навыки художественной иллюстрации и арта, в течение 3-х лет посещала школу искусств. Имеется навык digital-арта, работаю с помощью графического планшета Wacom. Примеры работ размещены на моей странице в соц. сети TikTok.