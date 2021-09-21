eugenewebdesign

Создание продающих лендингов и запоминающихся сайтов.

Меня зовут Евгений, я web-дизайнер, помогаю комплексно упаковывать бизнес в интернете.

Занимаюсь упаковкой социальных сетей, созданием лендингов и многостраничных сайтов «под ключ» от анализа конкурентов и аудитории до запуска сайта во всеобщее использование.

Skills:

• web-design

• graphic design

• copywriting

• photo editing

• content strategy

Soft:

• Figma

• Adobe Photoshop

• Tilda