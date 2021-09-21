eugenewebdesign

Евгений eugenewebdesigneugenewebdesign
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создание продающих лендингов и запоминающихся сайтов.
Меня зовут Евгений, я web-дизайнер, помогаю комплексно упаковывать бизнес в интернете.
Занимаюсь упаковкой социальных сетей, созданием лендингов и многостраничных сайтов «под ключ» от анализа конкурентов и аудитории до запуска сайта во всеобщее использование.
Skills:
• web-design
• graphic design
• copywriting
• photo editing
• content strategy
Soft:
• Figma
• Adobe Photoshop
• Tilda
Действие аккаунта приостановлено!