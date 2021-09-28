ev-groshev

Евгений ev-groshev

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Удобные и качественные сайты в срок

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, JS, jQuery
  • Кроссбраузерность
  • Адаптивная верстка
  • Responsive
  • Bootstrap 4
  • SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
  • Аккуратный, логичный, продуманный код
  • Соблюдение стандартов W3C
  • Адаптация / внедрение плагинов
Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Ответственность:

  • Соблюдение сроков
  • Разумные цены
  • Постоянный online
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%
Гарантия на верстку. В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Яндекс Деньги

MasterCard

WebMoney (WMZ, WMR)

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
нет рейтинга