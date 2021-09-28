Удобные и качественные сайты в срок

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3, JS, jQuery

Кроссбраузерность

Адаптивная верстка

Responsive

Bootstrap 4

SCSS

Gulp

Git

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода

Аккуратный, логичный, продуманный код

Соблюдение стандартов W3C

Адаптация / внедрение плагинов

Ответственность:

Соблюдение сроков

Разумные цены

Постоянный online

Ответ на письма, написанные на почту - 100%

В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Яндекс Деньги

MasterCard

WebMoney (WMZ, WMR)