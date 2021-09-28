Удобные и качественные сайты в срок
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, JS, jQuery
- Кроссбраузерность
- Адаптивная верстка
- Responsive
- Bootstrap 4
- SCSS
- Gulp
- Git
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода
- Аккуратный, логичный, продуманный код
- Соблюдение стандартов W3C
- Адаптация / внедрение плагинов
Ответственность:
- Соблюдение сроков
- Разумные цены
- Постоянный online
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
Яндекс Деньги
MasterCard
WebMoney (WMZ, WMR)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Многостраничный сайт25 просмотров
- Лендинг16 просмотров
- Многостраничный сайт33 просмотра
HTML-верстка
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