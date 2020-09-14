evanessco

Лиана Галина evanessco

 
25 летРоссия/Пермь
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ответственно подхожу к работе, за которую берусь. Всегда остаюсь на связи. Буду рада Вам помочь :)

Мои навыки / чем я могу быть полезна:

  • адаптивная верстка сайтов;
  • наполнение сайтов и интернет-магазинов;
  • редактирование текста.
Личные качества:

  • Исполнительность
  • Пунктуальность
  • Ответственность
  • Внимание к деталям
  • Грамотность
  • Стремление к совершенству
Мои работы по верстке:

Образование: среднее специальное

Квалификация: техник-программист

Контакты:

- E-mail: [email protected]

- Телеграм: @LianaAlbertovna

- Вконтакте: https://vk.com/evanessco

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
shatamba
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Проверить список сайтов, анализ обратных ссылок конкурентов по списку
Отличная работа.
Было приятно сотрудничать)
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