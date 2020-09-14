Ответственно подхожу к работе, за которую берусь. Всегда остаюсь на связи. Буду рада Вам помочь :)

Мои навыки / чем я могу быть полезна:

адаптивная верстка сайтов;

наполнение сайтов и интернет-магазинов;

редактирование текста.

Личные качества:

Исполнительность

Пунктуальность

Ответственность

Внимание к деталям

Грамотность

Стремление к совершенству

Мои работы по верстке:

Квалификация: техник-программист

Контакты:

- E-mail: [email protected]

- Телеграм: @LianaAlbertovna

- Вконтакте: https://vk.com/evanessco