Ответственно подхожу к работе, за которую берусь. Всегда остаюсь на связи. Буду рада Вам помочь :)
Мои навыки / чем я могу быть полезна:
- адаптивная верстка сайтов;
- наполнение сайтов и интернет-магазинов;
- редактирование текста.
- Исполнительность
- Пунктуальность
- Ответственность
- Внимание к деталям
- Грамотность
- Стремление к совершенству
- https://lianagalina.github.io/trafico/
- https://lianagalina.github.io/sweet-studio/
- https://lianagalina.github.io/star-wars/
- https://lianagalina.github.io/batman/
- https://lianagalina.github.io/witcher/
Квалификация: техник-программист
Контакты:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: @LianaAlbertovna
- Вконтакте: https://vk.com/evanessco
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
3 года назад
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать)