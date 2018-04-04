evgdev420

Евгений evgdev420

 
31 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Верстка макетов любой сложности. Посадка на wordpress, разработка тем и плагинов. Строго в срок.

Верстка макетов любой сложности (лендинги, страницы, элементы), адаптивно и кроссбраузерно, flexbox, grids, анимации, ajax. Разработка на wordpress, интернет магазины на woocommerce, посадка верстки, плагины, доработки.

Контакты:

﻿﻿Режимы работы:

  • Безопасная сделка (предпочтительно)
  • Предоплата 50%
  • Оплата по частям
  • Постоплата для проверенных заказчиков

﻿Skills:

  • CSS3, HTML5, Bootstrap
  • Less, Sass, БЭМ-нейминг
  • JavaScript, es6, jQuery, Ajax
  • MySQL
  • PHP7, ООП
  • CMS Wordpress, Woocommerce
  • npm, yarn, gulp, git
  • Adobe Photoshop
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0 из 5

Отзывы заказчиков

mark-klimov
Марк 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Импорт товаров в Woocommerce из 1С
WooCommerceWordPress
Полностью доволен Евгением. Человек более чем адекватен и профессионален в своей области. Задача была полностью реализована так, как собственно и планировалось.
Рекомендую, постановка задачи, связь, оплата - все четко и в срок
Ответный отзыв
Ubuntor
40 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
5 баллов
7 лет назад
Требуется реализовать кастомный функционал на WordPress
WordPress
Задача выполнена
Рекомендую
Ответный отзыв
mishka-starkov
Михаил 
41 год
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
52 отзыва(-2)
$50
10 баллов
7 лет назад
Доработать ИМ на WP Woocomerce
WordPress
Грамотный специалист, знает свое дело на все 100%! Всегда на связи! Общение на высоком уровне! Благодарю за сотрудничество и желаю успехов! Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к работе! Все материалы представлены в срок, задача поставлена четко, оплата своевременная, все вопросы решаются быстро.
Ответный отзыв
arturbossworld
Артур 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Добавить кнопку "Распечатать" для изображений в WordPress
WordPress
Евгений сделал все четко, быстро, на отлично. Добавил кнопку "Распечатать" для изображений в WordPress. Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Четко поставленная задача, хорошая коммуникация во время работы, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$7/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга