Верстка макетов любой сложности. Посадка на wordpress, разработка тем и плагинов. Строго в срок.
Верстка макетов любой сложности (лендинги, страницы, элементы), адаптивно и кроссбраузерно, flexbox, grids, анимации, ajax. Разработка на wordpress, интернет магазины на woocommerce, посадка верстки, плагины, доработки.
Контакты:
- telegram: @evgdev074
- vk: evgdev074
Режимы работы:
- Безопасная сделка (предпочтительно)
- Предоплата 50%
- Оплата по частям
- Постоплата для проверенных заказчиков
Skills:
- CSS3, HTML5, Bootstrap
- Less, Sass, БЭМ-нейминг
- JavaScript, es6, jQuery, Ajax
- MySQL
- PHP7, ООП
- CMS Wordpress, Woocommerce
- npm, yarn, gulp, git
- Adobe Photoshop
Действие аккаунта приостановлено!
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0 из 5
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
1СWooCommerceWordPress
Полностью доволен Евгением. Человек более чем адекватен и профессионален в своей области. Задача была полностью реализована так, как собственно и планировалось.
Ответный отзыв
Рекомендую, постановка задачи, связь, оплата - все четко и в срок
$150
5 баллов
7 лет назад
WordPress
Задача выполнена
Ответный отзыв
Рекомендую
$50
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Грамотный специалист, знает свое дело на все 100%! Всегда на связи! Общение на высоком уровне! Благодарю за сотрудничество и желаю успехов! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую к работе! Все материалы представлены в срок, задача поставлена четко, оплата своевременная, все вопросы решаются быстро.
$5
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Евгений сделал все четко, быстро, на отлично. Добавил кнопку "Распечатать" для изображений в WordPress. Приятно было работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, хорошая коммуникация во время работы, своевременная оплата. Рекомендую!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$7/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга