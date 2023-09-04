Проектирование мебели, Sketch Up, 3 D, дизайн, рендер
Воплочу Ваши пожелания по дизайну и 3 Д визуализации Вашей будущей мебели. Работаю в программе Sketch Up
Мои услуги :
2Д, 3Д проект мебели, а так же подробные чертежи межкомнатных дверей
Дизайн мебели
3 Д визуализация, рендер
Технические чертежи мебели
Мебельный скетчинг
Портфолио
- Проект Гардеробной2 просмотра
- Проект комодов для наших Заказчиков)нет просмотров
- Шкаф в зал с встроенной ТВ зонойнет просмотров
- Шкаф в прихожуюнет просмотров
- Шкаф для прачечнойнет просмотров
Интерьеры и Экстерьеры
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$8/час
от $40от 1 дня
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