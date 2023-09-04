Проектирование мебели, Sketch Up, 3 D, дизайн, рендер

Воплочу Ваши пожелания по дизайну и 3 Д визуализации Вашей будущей мебели. Работаю в программе Sketch Up

Мои услуги :

2Д, 3Д проект мебели, а так же подробные чертежи межкомнатных дверей