evgen12061981

Евгений evgen12061981

 
43 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Проектирование мебели, Sketch Up, 3 D, дизайн, рендер

Воплочу Ваши пожелания по дизайну и 3 Д визуализации Вашей будущей мебели. Работаю в программе Sketch Up

Мои услуги :

  • 2Д, 3Д проект мебели, а так же подробные чертежи межкомнатных дверей

  • Дизайн мебели

  • 3 Д визуализация, рендер

  • Технические чертежи мебели

  • Мебельный скетчинг

Портфолио

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$8/час
от $40от 1 дня
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