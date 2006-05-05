Верстка langing page на HTML, CSS, JS с помощью макета (psd файл или ссылка на figma)

Немного о себе

Привет меня зовут Евгений. Я занимаюсь версткой лендингов уже 3 года. Я обожаю свою работу и с радостью выполню Вашу! Ранее я не работал на фриланс биржах, зато обучался и практиковался в создании лендингов, а это дало свои плоды - у меня есть ряд крутых сайтов, сверстанных мною. Обращайтесь, качественно сверстаю и Ваш сайт!

Что входит в мои обязанности?

- изучение макета, который вы скинете мне (это может быть psd файл или ссылка на figma)

- верстка лендинга, перенос контентной части (полная копия макета в HTML, CSS, JS коде)

- наложение JS анимации на элементы для привлекательности

- использование препроцессоров для сжатия кода. Это очень важно для скорости сайта

- качественная отзывчиво-адаптивная верстка для читабельного отображения контента на любом виде устройства

- кроссбраузерная верстка для качественного отображения во всех браузерах (IE, MS Edge, Opera Mini)

- сверстать так, чтобы верстка не ломалась при добавлении или удалении контента в разных типах систем управления сайта (CMS Wordpress, Joomla)

По желанию за дополнительную плату

работа форм на PHP

CMS textolite (для сайтов-визиток)

CMS Wordpress с возможностью добавления контента

размещение работы на хостинг ( + тарифы хостинга и домен)

Гарантия

Если вас не устраивает работа, я сделаю необходимые правки тут же

Цены

Так как я впервые работаю на фриланс-бирже, цены у меня очень низкие, зато работы качественные. Так что не теряйте шанс: заказывайте работу, пока цены демократические

Технологии

HTML(KIT), CSS(SASS, SCSS), Vanilla JS, PHP, Wordpress