Евгений Журанский evgen_zuranskijevgen_zuranskij
Немного о себе
Привет меня зовут Евгений. Я занимаюсь версткой лендингов уже 3 года. Я обожаю свою работу и с радостью выполню Вашу! Ранее я не работал на фриланс биржах, зато обучался и практиковался в создании лендингов, а это дало свои плоды - у меня есть ряд крутых сайтов, сверстанных мною. Обращайтесь, качественно сверстаю и Ваш сайт!
Что входит в мои обязанности?
- изучение макета, который вы скинете мне (это может быть psd файл или ссылка на figma)
- верстка лендинга, перенос контентной части (полная копия макета в HTML, CSS, JS коде)
- наложение JS анимации на элементы для привлекательности
- использование препроцессоров для сжатия кода. Это очень важно для скорости сайта
- качественная отзывчиво-адаптивная верстка для читабельного отображения контента на любом виде устройства
- кроссбраузерная верстка для качественного отображения во всех браузерах (IE, MS Edge, Opera Mini)
- сверстать так, чтобы верстка не ломалась при добавлении или удалении контента в разных типах систем управления сайта (CMS Wordpress, Joomla)
По желанию за дополнительную плату
работа форм на PHP
CMS textolite (для сайтов-визиток)
CMS Wordpress с возможностью добавления контента
размещение работы на хостинг ( + тарифы хостинга и домен)
Гарантия
Если вас не устраивает работа, я сделаю необходимые правки тут же
Цены
Так как я впервые работаю на фриланс-бирже, цены у меня очень низкие, зато работы качественные. Так что не теряйте шанс: заказывайте работу, пока цены демократические
Технологии
HTML(KIT), CSS(SASS, SCSS), Vanilla JS, PHP, Wordpress
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