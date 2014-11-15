Статьи для вас

Камалова Евгения Юрьевна

e-mail: [email protected]

Цель: поиск работы переводчика, копирайтера отдаленно.

Образование: дипломбакалавра 2007-2011гг., Горловский Государственный Институт Иностранных языков, специальность: преподаватель английского, французского

языка и зарубежной литературы. Профессиональные навыки и знания: знание основ детской психологии и педагогической теории, компьютерные навыки, знание английского, французского

языка на профессиональном уровне, владение методикой преподавания иностранного

языка. Профессиональные качества: коммуникабельность,бесконфликтность, умение находить психологический контакт с обучающимися,

творческий подход к обучению, ответственность, пунктуальность, гуманизм,

справедливость, оптимизм, трудолюбие.