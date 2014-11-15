Камалова Евгения Юрьевна
e-mail: [email protected]
Цель: поиск работы переводчика, копирайтера отдаленно.
Образование: дипломбакалавра 2007-2011гг., Горловский Государственный Институт Иностранных языков, специальность: преподаватель английского, французского
языка и зарубежной литературы. Профессиональные навыки и знания: знание основ детской психологии и педагогической теории, компьютерные навыки, знание английского, французского
языка на профессиональном уровне, владение методикой преподавания иностранного
языка. Профессиональные качества: коммуникабельность,бесконфликтность, умение находить психологический контакт с обучающимися,
творческий подход к обучению, ответственность, пунктуальность, гуманизм,
справедливость, оптимизм, трудолюбие.