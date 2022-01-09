evgenij_golubev

[table]ЗадачаНужен консультат умеющий писать под систему moodle на php .Требуется консультация для написания модулей[/table]
Системное программированиенет заявок
Закрыт
2 года назад
[table]ЗадачаНужен консультат умеющий писать под систему moodle на php .Требуется консультация для написания модулей[/table]
Модуль/плагин, который позволяет разместить информацию (краткие сведения) о преподавателе курса модуль/плагин, который позволяет разместить информацию об описании курса (из внутренней информационной системы ) в курс LMS и поддерживать описание в актуальном состоянии (на 3 языках) Нужно обучение ...