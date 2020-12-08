Пишу уникальные тексты, рерайт, копирайт, описания, сценарии, книги. Предпочитаю темы: история, путешествия, экскурсии, технические тексты.
ПИШУ УНИКАЛЬНО, ЧИТАБЕЛЬНО, КРАСИВО, КАЧЕСТВЕННО И ВЫПОЛНЯЮ ЗАКАЗЫ РАНЬШЕ СРОКА. Моя профессия - копирайтер со стажем. Выполняю любые задания на отлично. Пишу книги, статьи, в том числе и научные. Мои работы высоко оценили на других сайтах. Контактная, рассудительная и адекватно реагирую на критику.
Портфолио
- Космические корни86 просмотров
- Внутренний, зеленый, сельский экотуризм130 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
5 баллов
4 года назад
Написание статей
Заказ был принят в работу. Даже был прислан первый вариант статьи, отправил на редактирование и автор итогового текста так и не прислал :(