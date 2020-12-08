evgeniya12031968

Евгения evgeniya12031968

 
57 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Пишу уникальные тексты, рерайт, копирайт, описания, сценарии, книги. Предпочитаю темы: история, путешествия, экскурсии, технические тексты.

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ПИШУ УНИКАЛЬНО, ЧИТАБЕЛЬНО, КРАСИВО, КАЧЕСТВЕННО И ВЫПОЛНЯЮ ЗАКАЗЫ РАНЬШЕ СРОКА. Моя профессия - копирайтер со стажем. Выполняю любые задания на отлично. Пишу книги, статьи, в том числе и научные. Мои работы высоко оценили на других сайтах. Контактная, рассудительная и адекватно реагирую на критику.

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Отзывы заказчиков

zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
$3
5 баллов
4 года назад
Ишу копирайтера для написания статьи про ETXT
Написание статей
Заказ был принят в работу. Даже был прислан первый вариант статьи, отправил на редактирование и автор итогового текста так и не прислал :(