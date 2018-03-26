evgeniylyadov

Евгений evgeniylyadov

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Настрою рекламу в РСЯ бесплатно

   Привет! Меня зовут Евгений, я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса и занимаюсь привлечением клиентов из интернета. 

   Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, уверен в своих силах и готов показать результат без предоплаты.

   То есть я предлагаю настроить Вам рекламу в РСЯ бесплатно, взамен попрошу только отзыв. 

Интересно такое предложение? 

Тогда напишите мне и обсудим детальнее.