Настрою рекламу в РСЯ бесплатно

Привет! Меня зовут Евгений, я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса и занимаюсь привлечением клиентов из интернета.

Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, уверен в своих силах и готов показать результат без предоплаты.

То есть я предлагаю настроить Вам рекламу в РСЯ бесплатно, взамен попрошу только отзыв.

Интересно такое предложение?

Тогда напишите мне и обсудим детальнее.