Настрою рекламу в РСЯ бесплатно

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Привет! Меня зовут Евгений, я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса и занимаюсь привлечением клиентов из интернета.
Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, уверен в своих силах и готов показать результат без предоплаты.
То есть я предлагаю настроить Вам рекламу в РСЯ бесплатно, взамен попрошу только отзыв.
Интересно такое предложение?
Тогда напишите мне и обсудим детальнее.