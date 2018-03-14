Настрою рекламу в РСЯ бесплатно

Добавлена
6 лет назад
198 просмотров
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   Привет! Меня зовут Евгений, я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса и занимаюсь привлечением клиентов из интернета. 

   Я прошел тренинг "Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучил самые современные технологии рекламы, уверен в своих силах и готов показать результат без предоплаты.

   То есть я предлагаю настроить Вам рекламу в РСЯ бесплатно, взамен попрошу только отзыв. 

   Интересно такое предложение? 

Тогда напишите мне и обсудим детальнее.