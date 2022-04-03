Разработка сайтов, интернет-магазинов и CRM-систем под ключ

Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ на стеке технологий Nodejs/React.js.

Что это значит?

Это значит, что для вас я смогу реализовать практически любой сценарий. Как простой блог с системой управления контентом, так и сложную CRM-систему для автоматизации рутинных задач вашего бизнеса. Даже нестандартные кейсы вроде парсинга сайтов и добавления полученных данных в базу данных вашего сайта или сервиса.

Что вы получите?