evgeniytalko

Евгений evgeniytalko

 
40 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов, интернет-магазинов и CRM-систем под ключ

Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ на стеке технологий Nodejs/React.js.

Что это значит?

Это значит, что для вас я смогу реализовать практически любой сценарий. Как простой блог с системой управления контентом, так и сложную CRM-систему для автоматизации рутинных задач вашего бизнеса. Даже нестандартные кейсы вроде парсинга сайтов и добавления полученных данных в базу данных вашего сайта или сервиса.

Что вы получите?

  • Модель вашего бизнеса выраженную в коде на основе серии интервью с вами и вашими сотрудниками
  • Адаптивный дизайн страниц вашего сайта
  • Регулярные созвоны/перписка для отслеживания прогресса работы
  • Четкую организацию структуры кодовой базы
  • Бесплатную поддержку проекта в теченни месяца.

Портфолио