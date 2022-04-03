Разработка сайтов, интернет-магазинов и CRM-систем под ключ
Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ на стеке технологий Nodejs/React.js.
Что это значит?
Это значит, что для вас я смогу реализовать практически любой сценарий. Как простой блог с системой управления контентом, так и сложную CRM-систему для автоматизации рутинных задач вашего бизнеса. Даже нестандартные кейсы вроде парсинга сайтов и добавления полученных данных в базу данных вашего сайта или сервиса.
Что вы получите?
- Модель вашего бизнеса выраженную в коде на основе серии интервью с вами и вашими сотрудниками
- Адаптивный дизайн страниц вашего сайта
- Регулярные созвоны/перписка для отслеживания прогресса работы
- Четкую организацию структуры кодовой базы
- Бесплатную поддержку проекта в теченни месяца.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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