3D

Сделаю в 3д шке почти все что нужно. Статичные рендеры, коротенькие (или не очень) видео. Хай-польки, Лоу-польки. Моделю в Синьке, пеку в мармосете, крашу в сабстенсе, рендерю октаном или редшифтом ну или физиклом.