3D
Сделаю в 3д шке почти все что нужно. Статичные рендеры, коротенькие (или не очень) видео. Хай-польки, Лоу-польки. Моделю в Синьке, пеку в мармосете, крашу в сабстенсе, рендерю октаном или редшифтом ну или физиклом.
Портфолио
- Деревянная бочка для пресса198 просмотров
- Создание фотоколлажа для лендинга143 просмотра
- Создание 3д персонажей по рисунку153 просмотра
- Бетонные сваи156 просмотров
- Различные баночки145 просмотров
- Аквариум с Черной бородой и Без152 просмотра
- Диффузор для аквариума147 просмотров
- Баллон CO2147 просмотров
- Видео инструкция по сборке систем CO2124 просмотра
- Деревянные дома и постройки147 просмотров
- Деревянные дома и постройки132 просмотра
- Пресс для масла128 просмотров
3D-графика
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