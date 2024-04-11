evgenw

Евгений Водолажский evgenw

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
3D

Сделаю в 3д шке почти все что нужно. Статичные рендеры, коротенькие (или не очень) видео. Хай-польки, Лоу-польки. Моделю в Синьке, пеку в мармосете, крашу в сабстенсе, рендерю октаном или редшифтом ну или физиклом.

Портфолио

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3D-графика
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от $1
от 1 дня
#952
Логотипы и Знаки
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от $10
от 1 дня
#2743
Дизайн сайтов
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от $30
от 7 дней
#4523