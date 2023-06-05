evgeny2023

Проектов несколько каркасники до 50 кв.м. Нужна рабочка, и все чертежи по сборке, коммуникациям, сваям, материалам (объем) Разложить стеновые панели, перекрытия, сделать весь конструктив + посчитать потребность в материалах. АР есть Сроки по сваям - уже завтра по первому, ...
- $100Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $45
Ниже есть ТЗ, чтобы примерно понимать объем работы. Сейчас верстка просто натянута в виде страничек html на движок, и все. Страниц всего несколько до 5 штук. Бюджет 5000 р. Предоплату не рассматриваем, либо поэтапно постоплата, либо полная постоплата.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Сделать интеграцию тильда + федекс Готового решения нет, нужен человек разбирающийся в апи и готовый помочь [url=https://developer.fedex.com/api/en-kr/home.html]https://developer.fedex.com/api/en-kr/home.html[/url] Сделать интеграцию: клиент делает заказ на сайте, вводит свой адрес и система ему возвращает сумму заказа и стоимость доставки в любую ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $30
ТЗ: язык Python, графический фреймворк Kivy. Операционная система Ubuntu Окно имеет фоновое изображение. Разрешение окна full hd 1920x1080. Экран делим пополам два виджета BoxLayout c горизонтальной ориентации. В одном виджете необходимо разместить 3D модель колеса ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $50
Необходимо внести изменения в макросы в форму Exel по автоматической оценке: поменять формат отчёта (данные те же, меняется только оформление).Базы данных1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $400
Приложение с парой калькуляторов, ежедневником, контентом и онлайн оплатой внутри приложения. На обе платформы. Возможно для тестирования потребуется аккаунт разработчика на платформе ios от вас, так как мы не знаем успеем ли пройти модерацию. Без выкладывания в портфолио ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $70
Выполнить расчет несущей способности односкатного навеса (подобрать необходимые сечения) S 6х18, h 4.5-5.5 . Вычертить каркас навеса в DWG. Грубо говоря по итогу нужен упрощенный КМ и КЖ. КЖ - хотелось бы винтовые сваи из ...Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $20
Создать с помощью Excel не менее пяти таблиц таким образом, чтобы получилась реляционная база данных типа «звездочка» или «снежинка» Таблица фактов должна содержать не менее 500 (пятьсот) записей (строк). Количество записей в справочных таблицах по своему ...Базы данныхнет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Проект по учебной дисциплине «Информационные системы» Тема: применение Power BI для обработки данных СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ Создать с помощью Excel не менее пяти таблиц таким образом, чтобы получилась реляционная база данных типа «звездочка» или «снежинка» (см. приложение 1). Таблица ...Базы данныхнет заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $12
СЕО. Внести изменения в статью. + пересобрать СЯ вот по таким пожеланиям: по большинству запросов в поисковиках выдаются сайты с переводом слов. Не говоря про запросы с заверением, где юридические сайты. С такими запросами просто ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $15
Ключи ниже: легализация иностранных документов в России 73 легализация иностранных официальных документов России 35 нотариальный перевод документов цена 211 перевод и заверение документов у нотариуса 158 перевод научно технической документации ...Переводы8 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $15
СЕО тексты по определенному ТЗ. 5 статей, 5-6 тыс.знаков каждая. Ключи ниже:легализация иностранных документов в России 73легализация иностранных официальных документов России 35нотариальный перевод документов цена 211перевод и заверение документов у нотариуса 158перевод научно технической документации ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Необходимо настроить CRM Streak для рабочей Google-почты.Только частникКонтекстная рекламанет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Письма простые, картинка текст, кнопки, в один столбик. Срочность очень высокая. Каждое письмо 500 р.HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $40
Написание обработки для выгрузки данных из 1С Рарус 3.0 Апи дам исполнителю лично. Срочность высокая. Писать только с опытом релевантным. Только частник, бюджет 30001С-программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $5
+ сделать перелинковку. Сайт на битриксе, но верстка предполагается в архиве.HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $300
Ищу специалиста по битриксу, желательно на длительный проект. Проект бюджетный, так как стартап. Нужно внести ряд правок по ТЗ. но самая основная проблема в том, что менеджер который занимался проектом ушел в отпуск, и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $200
Тематика переводы.У нас есть такие ресурсы - группа в вк с товарами, авито аккаунт, 2гис, яндекс карты и гугл карты, яндекс маркет, тильда сайт-магазин. Хотелось бы все это дело под сео отдать одному человеку, чтобы поднял ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $30
Обычная страница со множеством экранов будущего сайта, из функционала - форма заявки на почту. Сроки до 4 дней.HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $200
Связка сайт + приложение нужно пройтись по тз, и выявить недоработки + те которые мы укажем. Есть связки типо смс, и подмена номера МТТ, их тоже надо подключить. бюджет на все 20 000 р. откликайтесь пожалуйста, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытнет даты