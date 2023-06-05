evgeny2023

Приложение с парой калькуляторов, ежедневником, контентом и онлайн оплатой внутри приложения. На обе платформы. Возможно для тестирования потребуется аккаунт разработчика на платформе ios от вас, так как мы не знаем успеем ли пройти модерацию. Без выкладывания в портфолио ...