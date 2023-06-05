evgeny2023

Приходько evgeny2023

 
35 летРоссия/Выборг
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
7%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Архитектор на проект по каркасникам

    $100

    Проектов несколько каркасники до 50 кв.м. Нужна рабочка, и все чертежи по сборке, коммуникациям, сваям, материалам (объем) Разложить стеновые панели, перекрытия, сделать весь конструктив + посчитать потребность в материалах. АР есть Сроки по сваям - уже завтра по первому, ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Битрикс настройка админки сайта

    $45

    Ниже есть ТЗ, чтобы примерно понимать объем работы. Сейчас верстка просто натянута в виде страничек html на движок, и все. Страниц всего несколько до 5 штук. Бюджет 5000 р. Предоплату не рассматриваем, либо поэтапно постоплата, либо полная постоплата.

    HTMLБитрикс
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужен человек разбирающийся в АПИ

    $20

    Сделать интеграцию тильда + федекс Готового решения нет, нужен человек разбирающийся в апи и готовый помочь [url=https://developer.fedex.com/api/en-kr/home.html]https://developer.fedex.com/api/en-kr/home.html[/url]  Сделать интеграцию: клиент делает заказ на сайте, вводит свой адрес и система ему возвращает сумму заказа и стоимость доставки в любую ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Работы на pyton

    $30

    ТЗ: язык Python, графический фреймворк Kivy. Операционная система Ubuntu Окно имеет фоновое изображение. Разрешение окна full hd 1920x1080. Экран делим пополам два виджета BoxLayout c горизонтальной ориентации. В одном виджете необходимо разместить 3D модель колеса ...

    PythonUbuntuOpenGL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Изменение макросов в эксель

    $50

    Необходимо внести изменения в макросы в форму Exel по автоматической оценке: поменять формат отчёта (данные те же, меняется только оформление).

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Мобильное приложение на обе платформы

    $400

    Приложение с парой калькуляторов, ежедневником, контентом и онлайн оплатой внутри приложения.  На обе платформы.  Возможно для тестирования потребуется аккаунт разработчика на платформе ios от вас, так как мы не знаем успеем ли пройти модерацию.  Без выкладывания в портфолио ...

    iOS
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Расчет навеса сегодня срочно

    $70

    Выполнить расчет несущей способности односкатного навеса (подобрать необходимые сечения) S 6х18, h 4.5-5.5 . Вычертить каркас навеса в DWG. Грубо говоря по итогу нужен упрощенный КМ и КЖ. КЖ - хотелось бы винтовые сваи из ...

    Чертежи и Схемынет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Power BI для обработки данных

    $20

    Создать с помощью Excel не менее пяти таблиц таким образом, чтобы получилась реляционная база данных типа «звездочка» или «снежинка» Таблица фактов должна содержать не менее 500 (пятьсот) записей (строк). Количество записей в справочных таблицах по своему ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Проект по учебной дисциплине «Информационные системы»

    Проект по учебной дисциплине «Информационные системы» Тема: применение Power BI для обработки данных СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ Создать с помощью Excel не менее пяти таблиц таким образом, чтобы получилась реляционная база данных типа «звездочка» или «снежинка» (см. приложение 1). Таблица ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Пересобрать семантическое ядро и внести правки в статью

    $12

    СЕО. Внести изменения в статью. + пересобрать СЯ вот по таким пожеланиям: по большинству запросов в поисковиках выдаются сайты с переводом слов. Не говоря про запросы с заверением, где юридические сайты. С такими запросами просто ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • 5 сео статей

    $15

    Ключи ниже: легализация иностранных документов в России 73 легализация иностранных официальных документов России 35 нотариальный перевод документов цена  211 перевод и заверение документов у нотариуса 158 перевод научно технической документации ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • СЕО тексты

    $15

    СЕО тексты по определенному ТЗ. 5 статей, 5-6 тыс.знаков каждая. Ключи ниже:легализация иностранных документов в России 73легализация иностранных официальных документов России 35нотариальный перевод документов цена  211перевод и заверение документов у нотариуса 158перевод научно технической документации ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Разобраться в ТЗ и внести правки на сайте с битрикс

    $300

    Ищу специалиста по битриксу, желательно на длительный проект. Проект бюджетный, так как стартап. Нужно внести ряд правок по ТЗ. но самая основная проблема в том, что менеджер который занимался проектом ушел в отпуск, и ...

    БитриксJavaПравки на сайтСайт на Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • СЕО продвижение нескольких площадок

    $200

    Тематика переводы.У нас есть такие ресурсы - группа в вк с товарами, авито аккаунт, 2гис, яндекс карты и гугл карты, яндекс маркет, тильда сайт-магазин. Хотелось бы все это дело под сео отдать одному человеку, чтобы поднял ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Работы по битриксу

    $200

    Связка сайт + приложение нужно пройтись по тз, и выявить недоработки + те которые мы укажем. Есть связки типо смс, и подмена номера МТТ, их тоже надо подключить. бюджет на все 20 000 р. откликайтесь пожалуйста, ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрытнет даты
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Отзывы фрилансеров
FasterWork
24 годаУкраина
год в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
6 месяцев назад
СЕО тексты
Спасибо за работу. Оплата производилась моментально, требования понятны, будем работать ещё!
Все отлично, спасибо еще раз за сотрудничество.
Ответный отзыв
Papa_Pedro
Александр 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$5
10 баллов
9 месяцев назад
Посмотреть что с сайтом
Было приятно работать. Рекомендую
Все быстро поправил, спасибо огромное, мои рекомендации!
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