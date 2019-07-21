evgenyaremenko

Яременко evgenyaremenko

 
30 летУкраина/Харьков
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
evgenseo

Образование: 2011 г. – 2015 г. Харьковский национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», факультет «Системы управления летательных аппаратов» (СУЛА), специальность – социальная информатика. 

Языки: Украинский , русский , английский (Intermediate).

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Grosstraktor
Владимир 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
$25
10 баллов
4 года назад
Нужно создать аккаунт google cloud
Быстро разобрался с заданием и без лишних вопросов сделал его, был всегда на связи, приятно работать!
Замечательный заказчик, четкое и понятное ТЗ, быстрая проверка, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!)
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