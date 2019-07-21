evgenseo
Образование: 2011 г. – 2015 г. Харьковский национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», факультет «Системы управления летательных аппаратов» (СУЛА), специальность – социальная информатика.
Языки: Украинский , русский , английский (Intermediate).
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
4 года назад
Быстро разобрался с заданием и без лишних вопросов сделал его, был всегда на связи, приятно работать!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, четкое и понятное ТЗ, быстрая проверка, достойная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!)