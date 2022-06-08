Удобный и яркий дизайн сайтов!️ Пока одни обещают, я делаю 🔥🔥🔥

﻿﻿﻿ 👋 Привет!

Меня зовут Евгений. Я креативный дизайнер, сосредоточенный на упрощении жизни людей с помощью дизайна. Работаю с акцентом на минимализм, простоту и чистый дизайн. Ответственно подхожу к каждому проекту и всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.

Три кита в моей работе

1️⃣ Не нарушаю сроки

2️⃣ Дизайн, ориентированный на результат

3️⃣ Нестандартные решения

👉 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть.

Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату, если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить

Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

📞 Контакты

Telegram: EvgeniyWeb

Email: [email protected]

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