Удобный и яркий дизайн сайтов!️ Пока одни обещают, я делаю 🔥🔥🔥
👋 Привет!
Меня зовут Евгений. Я креативный дизайнер, сосредоточенный на упрощении жизни людей с помощью дизайна. Работаю с акцентом на минимализм, простоту и чистый дизайн. Ответственно подхожу к каждому проекту и всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом.
Три кита в моей работе
1️⃣ Не нарушаю сроки
2️⃣ Дизайн, ориентированный на результат
3️⃣ Нестандартные решения
👉 Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть.
Работаю по минимальной предоплате. Верну предоплату, если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить
Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
📞 Контакты
Telegram: EvgeniyWeb
Email: [email protected]
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Портфолио
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