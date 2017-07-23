Имею знания математики и информатики на профильном уровне. Владею слепым десяти пальцевым набором (~300 знак./мин). Могу работать с информацией больших объемов, включая таблицы данных. Очень ответственный, остаюсь на связи бОльшую часть суток.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель! Сделал все быстро и постоянно был на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ольга - замечательный заказчик! Вежливая, постоянно на связи, своевременно оплачивала работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Транскрибация
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга
Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$5/час
от 1 часа
нет рейтинга